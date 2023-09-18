В Смоленске выдали разрешение на строительство железнодорожных путей

Фото: Иван Иванов

За минувшую неделю в Смоленске выдано три разрешения на строительство: одно - многоквартирный дом, ещё два - нежилые объекты. Об этом сообщили на еженедельной планерке в мэрии.

Один из объектов, которые возведут в областном центре, это коммерческое производство пищевых закусок в индустриальном парке. Второе - строительство линейного объекта - железнодорожного пути необщего пользования на улице Лавочкина.

Многоэтажку же построит организация «СМУ-1» на пересечении улиц Попова и 25 Сентября в Смоленске.

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