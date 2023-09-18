На выходных в Смоленске пройдёт гастрофестиваль

Фото: мэрия

В рамках празднования 1160-летия города 23 и 24 сентября на улице Ленина состоится гастрофестиваль «Среда.Фест», сообщили в мэрии.

«Гостей праздника ждут вкуснейшая еда от смоленских гастроэнтузиастов; сувениры, керамика, украшения от локальных брендов; арт-инсталляции, фотозоны, интерактивные площадки от партнеров феста; творческие мастерские с глиной, деревом, бумагой и красками; лекции, дискуссии и экскурсии с урбанистами, краеведами и активистами из других городов; танцевальные мастер-классы и перфомансы; выставка работ от местных художников; живая музыка», - добавили власти.

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