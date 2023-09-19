Ремонт улицы Твардовского в Смоленске стартовал

Фото: Смоленскавтодор

В областном центре стартовал ремонт улицы Твардовского. Об этом сообщили в Смоленскавтодоре. Подрядчик приступил к завершению ремонтных работ на оживленной улице.

«Напомним, что 1 января 2023 года ремонт и содержание улично-дорожной сети города Смоленска были переданы на областной уровень. Одним из незавершенных объектов прошлых лет стала улица Твардовского. В весенне-летний период была проведена работа по определению необходимых видов и объемов работ для завершения ремонта», — рассказали в Смоленскавтодоре.

Подрядчику предстоит выполнить замену дорожных знаков, бортового камня, перильного ограждения, устройство люков на тротуарах и газонах, а также обустроить тротуары, искусственные дорожные неровности и тактильную плитку.

В компании подчеркнули, что движение по улице Твардовского на время ремонта может быть затруднено.

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