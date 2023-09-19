В больницах Смоленской области проводят телемедицинские консультации

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В Руднянской ЦРБ врачи проводят телемедицинские консультации по сложным вопросам, касающимся здоровья пациентов по профилям «онкология», «терапия», «травматология», «неврология», «общая хирургия». К примеру, на днях фельдшеры в деревнях Любавичи и Шубки связывались с терапевтами с целью корректировки лечения артериальной гипертонии, а также по поводу профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Между тем врачи Вяземской ЦРБ проводили онлайн-консультации с кардиологом областной больницы, рассказали в депздраве.

Пациент может задать все интересующие вопросы и будет заранее знать, какие анализы нужно сдать, чтобы на очную консультацию прийти в полной готовности, уже с анализами, которые назначил врач в ходе телеконсультации.

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