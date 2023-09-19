Руководителем смоленских парков стал Дмитрий Самохвалов

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Руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Дирекция парков», во введении которого находятся городские парки, сменился. Вместо Максима Богданова должность занял Дмитрий Самохвалов, который ранее уже руководил парком культуры и отдыха «Лопатинский сад».

Учреждение подведомственно управлению культуры администрации Смоленска. Кроме ЦПКиО, оно также отвечает за парк «Соловьиная роща».

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