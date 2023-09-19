Три выпускника Рославльского медицинского техникума отправились на СВО

Фото: Иван Иванов

Выпускники Рославльского медицинского техникума, расположенного в Смоленской области, отправились на СВО. Один из медиков – Павел – получил на СВО две медали — «За боевые отличия» и «За разминирование». Кроме Павла в зону проведения спецоперации отправились еще два выпускника медтехникума — Степан и Мария.

Степан, как отметила директор медтехникума Лариса Иванова, учился хорошо и выступал на научно-практических конференциях, в планах у него — поступить в медуниверситет. Мария отучилась на медсестру и так же, как Степан и Павел, отправилась добровольно на СВО.

«Гордимся нашими земляками!», - отметили в депздраве.

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