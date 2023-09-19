Смоленск почти готов к отопительному сезону

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В Смоленске почти доделали работы по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба горадминистрации. Было заменено порядка 12 км ветхих участков. Работы провели сотрудники МУП «Смоленсктеплосеть».

«АО «Квадра» завершает реконструкции участков теплосети в районе улиц 25 Сентября и Кирова. Всего в ходе ремонта филиал обновит в общей сложности более 3,5 км магистральных трубопроводов. Сейчас проходят трехдневные испытания на гидравлические потери. Их проводят раз в пять лет для оценки качества поставки тепла жителям», - отметили в пресс-службе.

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