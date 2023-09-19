Глава Гагарина Наталья Ченцова ушла в отставку в Смоленской области

Фото: Гжатский вестник

Наталья Ченцова, глава города Гагарина в Смоленской области, ушла в отставку. По данным собственного источника, связано это с новым статусом чиновницы: она избрана депутатом Смоленской областной Думы.

Депутаты Гагаринского горсовета приняли отставку главы администрации 8 сентября на внеочередном заседании. Исполнение полномочий главы Гагарина с 19 сентября возложено на Игоря Иванова. Ранее он занимал должность замглавы Гагарина.

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