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НовостиОбщество19 сентября 2023 13:51

Глава Гагарина Наталья Ченцова ушла в отставку в Смоленской области

Назначен исполняющий полномочия главы города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Гжатский вестник

Фото: Гжатский вестник

Наталья Ченцова, глава города Гагарина в Смоленской области, ушла в отставку. По данным собственного источника, связано это с новым статусом чиновницы: она избрана депутатом Смоленской областной Думы.

Депутаты Гагаринского горсовета приняли отставку главы администрации 8 сентября на внеочередном заседании. Исполнение полномочий главы Гагарина с 19 сентября возложено на Игоря Иванова. Ранее он занимал должность замглавы Гагарина.

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