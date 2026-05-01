Над Смоленской областью уничтожили два украинских беспилотника

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщает глава региона Василий Анохин.

Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Губернатор призвал смолян соблюдать меры безопасности: при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним и сообщить по телефону 112. В регионе действует запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны критически важных объектов.

