В Смоленске стартовал российско-белорусский слёт «Под одним небом»

Фото: Правительство СО.

В Смоленске — Молодёжной столице России-2026 — собрались более 60 активистов, руководителей детских и молодёжных организаций, участников российско-белорусского слёта «Под одним небом», сообщает администрация региона. Торжественное открытие прошло на базе спорткомплекса «Смена» под Смоленском.

Слёт организован региональным отделением Движения Первых при поддержке правительства области, Главного управления по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию, молодёжного центра «Пушкинский», общества «Знание» и Смоленского госуниверситета. Мероприятия продлятся до 2 мая.

В программе: образовательный блок «Россия и Беларусь: общая история, общее будущее», мастер-классы, игровая программа «Культурный мост» и посещение историко-археологического комплекса «Гнездово». Представители Движения Первых, «Юнармии» и Белорусской республиканской пионерской организации Витебской области разработают совместный план работы. Слёт символизирует единение и общность целей.