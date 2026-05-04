В Смоленске 8 мая проедет «Трамвай Победы»

Фото: Правительство Смоленской области.

В канун 81-й годовщины Великой Победы в Смоленске организуют традиционную патриотическую акцию. 8 мая в 10:00 от остановки отправится праздничный трамвай, который на два часа станет передвижной концертной площадкой, сообщают организаторы.

Рейс проследует по маршруту № 2. В течение двух часов для пассажиров выступят народный ансамбль «Братчина» с песнями военных лет, казачьими композициями и стихами Михаила Исаковского, а также члены Смоленской организации Союза писателей России. Желающие смогут принять участие в исторической викторине о событиях 1941–1945 годов.

Каждый участник поездки получит георгиевскую ленточку и праздничный флажок.