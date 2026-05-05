ВСУ продолжает бить по Смоленской области: сбиты 16 украинских беспилотников

Силами ВКС России и ПВО Министерства обороны России над территорией Смоленской области сбиты 16 украинских БПЛА, сообщил глава региона Василий Анохин. Пострадавших и разрушений нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Также по указу Верховного главнокомандующего Владимира Путина с 8 по 9 мая 2026 года объявлено временное прекращение огня в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве ожидают, что Украина также присоединится к этому шагу. Российские вооружённые силы предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.