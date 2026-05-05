Смоленские пожарные выезжали на смертельное ДТП и четыре пожара за сутки

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В 12:52 в деревне Федорово Кардымовского округа горела хозяйственная постройка. В 17:00 в деревне Березовка Дорогобужского округа горело бесхозное строение. В 18:12 в Пивном переулке Смоленска загорелся микроавтобус в гаражном боксе. В 19:00 на улице Октябрьская в Сафонове горел легковой автомобиль.

Также зафиксированы три случая подгорания пищи: в деревне Гусино Краснинского округа, в Рославле на Пролетарской улице и в Десногорске в 3-м микрорайоне — помощь спасателей не потребовалась. В Смоленске на улице 2-я Линия Красноармейской Слободы произошло короткое замыкание в автомобиле без возгорания.

Самый серьёзный инцидент произошёл в 11:23 в Смоленске на Звездной улице: столкнулись два легковых автомобиля, один из них съехал в кювет и столкнулся с третьей машиной. В результате аварии погиб мужчина. Спасатели отключили аккумуляторы, чтобы избежать пожара. Ещё одно ДТП случилось в 19:51 на 160-м километре трассы М-1 в Гагаринском округе — грузовик врезался в ограждение, пострадавших нет.