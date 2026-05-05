Смоленская «Единая Россия» завершила двухмесячную серию отчетно-программных форумов «Есть результат!»

Фото: smolensk.er.ru.

На Смоленщине завершилась масштабная серия отчетно-программных форумов «Единой России» «Есть результат!». За два месяца они стали крупнейшей площадкой для диалога партии, представителей власти и жителей. Главные их задачи – подведение итогов реализации Народной программы 2021 года и формирование основы для нового программного документа, который определит развитие региона и страны на период с 2026 по 2031 года.

За прошедшие годы на Смоленщине произошли заметные изменения во всех сферах жизни. Масштабные капремонты затронули сотни учреждений образования, культуры, здравоохранения.

В образовательных организациях обновляли кровли, фасады, спортивные залы, создавали современные пространства – «Точки роста», цифровые классы и центры допобразования. В сфере здравоохранения модернизировались учреждения, обновлялось оборудование, расширялись меры поддержки медработников. Улучшались и оснащались ДК.

Параллельно велась работа по развитию кадровых программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский тренер», «Земский учитель», «Земский работник культуры», которые позволили привлечь специалистов в малые города и сельские территории.

Фото: smolensk.er.ru.

Реализованы сотни проектов в сферах ЖКХ и благоустройства: обновляли дворы и общественные пространства, ремонтировали дороги, модернизировали инженерные сети. Отдельное внимание уделялось формированию комфортной городской среды – от парков и набережных до освещения и детских площадок.

В округах региона есть результат, вместе с тем существуют вопросы, требующие решений. Их обсуждение проходило на шести тематических площадках: «Стратегия успеха», «Территория для жизни», «Здоровая семья», «Энергия молодёжи», «Успешное будущее» и «Вместе со СВОими».

Смоляне выработали сотни инициатив вместе с Главами округов, секретарями местных отделений партии, депутатами всех уровней, представителями органов исполнительной и законодательной власти, социальной сферы – здравоохранения и образования, жилищно-коммунального хозяйства, малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления, ветеранами специальной военной операции, секретарями первичных отделений партии, представителями молодежи, общественных организаций. В форумах принимали участие секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов, депутат Госдумы Артём Туров и сенатор РФ Артем Малащенков.

Среди ключевых предложений стратегических сессий – дальнейшее развитие программ благоустройства и модернизации коммунальной инфраструктуры, включая системы водоснабжения и строительство очистных сооружений; расширение мер поддержки участников СВО и их семей, решение вопросов реабилитации, трудоустройства и социальной адаптации; усиление кадровой политики: увеличение целевых мест в вузах и колледжах, поддержка молодых специалистов, в том числе, через жилищные программы; развитие системы здравоохранения – от повышения зарплат медперсоналу до внедрения программ «городского доктора» и наставничества; модернизация образования: капитальные ремонты школ, развитие профориентации, внедрение новых технологий обучения; поддержка культуры и спорта, включая строительство новых объектов и обновление материальной базы учреждений; развитие сельских территорий, предпринимательства и устранение цифрового неравенства.

«Главное, что состоялся живой диалог с людьми. Мы видим, что ряд предложений, которые звучали на площадках, перекликается между собой. Это значит, что есть системные вопросы, требующие решений на различных уровнях. Важно, чтобы программа, которую мы формируем, действительно была народной. Поэтому в нее войдут предложения не только экспертов, компетентных специалистов, но и жителей: от молодёжи до ветеранов», – подчеркнул Игорь Ляхов.

Было решено продлить сбор инициатив от жителей региона и создать дополнительные точки для их приема. Сбор будет проходить через общественные приемные, Штаб общественной поддержки и онлайн – на сайте естьрезультат.рф, а также на сайте Смоленского регионального отделения «Единой России» через кнопку «Внести предложение в народную программу».

В начале июня в Смоленске состоится итоговый региональный форум, где все собранные инициативы будут обобщены и оформлены в новый программный документ, который, как и прежде, будет опираться на предложения смолян.