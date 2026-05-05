НовостиОбщество5 мая 2026 6:21

В Смоленске изымут земельные участки для строительства дороги в Подснежниках

Выявлением лиц, чьи участки подлежат изъятию, уже занимается профильное ведомство.
Фото: Андрей Абрамов.

Правительство Смоленской области планирует изъять земельные участки для государственных нужд региона. Это необходимо для строительства объекта регионального значения — автомобильной дороги «Подснежники – Скрипорово» на участке от примыкания к трассе «Анастасино – Дивасы» (км 1+200) до примыкания к Минскому шоссе (км 389+300), сообщает Министерство имущественных и земельных отношений Смоленской области.

Документация по планировке территории утверждена приказом министра архитектуры и строительства от 17 ноября 2025 года. Выявлением лиц, чьи участки подлежат изъятию, занимается профильное министерство, сообщили в администрации Смоленска.