Фото: Смоленская таможня.

Приказом Федеральной таможенной службы от 29 апреля 2026 года подполковник таможенной службы Александр Поваляев назначен начальником Смоленской таможни, сообщает ведомство.

Александр Владимирович родился в 1987 году в Железногорске Курской области. В таможенных органах служит с 2010 года. Начинал государственным таможенным инспектором. С 2014 по 2018 год возглавлял Курский таможенный пост (центр электронного декларирования), с 2018 по 2021 год — Орловский таможенный пост. С июля 2025 года работал заместителем начальника Смоленской таможни, с марта 2026 года исполнял обязанности начальника.

Награждён благодарностью и почётной грамотой ФТС России, медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах» III и II степеней.

Ранее "КП" писала, что смолянку Зою Кумерданк наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (подробнее).