НовостиОбщество5 мая 2026 9:15

В Смоленской области подготовили Вечные огни к 9 Мая

Фото из архива.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня Победы сотрудники «Газпром газораспределение Смоленск» провели техническое обслуживание газового оборудования на 19 мемориалах с Вечными огнями и Огнями памяти, сообщает администрация Смоленской области. Работы выполнены в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», организованной компанией «Газпром межрегионгаз».

Специалисты проверили состояние подводящих газопроводов, герметичность соединений и запорной арматуры, очистили горелки от нагара и отрегулировали высоту пламени. Все мемориалы готовы к празднику.

Новый Вечный огонь появится в Починке 7 мая. Огонь Памяти переведут в режим постоянного горения. Таким образом, число таких объектов в регионе увеличится.