В смоленском ДК «Шарм» начали ремонт концертного зала по нацпроекту «Семья». В планах — установка современного акустического потолка, ремонт пола и стен, монтаж системы вентиляции. За счёт городского бюджета проведут реконструкцию главного входа и ремонт санузлов. Здесь появятся кассы, комната охраны и административные помещения.

В прошлом году благоустроили сквер у ДК «Шарм»: обновили покрытие, установили лавочки, урны, смонтировали освещение и камеры видеонаблюдения. Параллельно ремонтируют фонтан — оборудование уже заказали, запустить его в штатном режиме планируют к началу июня.

В следующем году преобразятся другие общественные пространства. До 12 июня продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе и в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Участвовать могут жители старше 14 лет. Свой голос уже отдали более 60 тысяч смолян.