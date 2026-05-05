В смоленском сквере Памяти Героев провели акцию «Телеграмма Победы»

Фото: Администрация г. Смоленска.

Дата выбрана не случайно: 5 мая — день рождения Героя Советского Союза Михаила Егорова, который вместе с Мелитоном Кантария водрузил Знамя Победы над рейхстагом. В 1968 году Михаил Егоров принёс факел от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Москве и зажёг Вечный огонь в Смоленске.

В акции приняли участие глава города Александр Новиков, руководитель следственного управления по Смоленской области Анатолий Уханов, председатель областной Думы Игорь Ляхов, ветераны, студенты, юнармейцы, кадеты и представители силовых структур. Молодое поколение передало символическую «Телеграмму Победы». Александр Новиков вручил послание проректору ВГУ юстиции Владимиру Гурееву. Затем телеграмма отправится в город-герой Тулу, укрепляя связь между городами, прославленными стойкостью и доблестью своих защитников.