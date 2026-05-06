Жители Смоленска стали чаще жаловаться на высокое давление

Бригады скорой медицинской помощи Смоленской области за прошедшую неделю выполнили 3805 выездов к пациентам, сообщает региональная служба скорой помощи. Из них 463 вызова — к детям. В медицинские учреждения доставлены 1338 человек.

Чаще всего медики выезжали на повышение артериального давления — 666 раз. На ОРВИ — 184 вызова, из них 108 к детям. Зафиксировано 20 вызовов на инфаркты, 111 — на инсульты, 43 — на ДТП, 16 — на отравления, 19 — на пожары. Ещё 111 раз скорая выезжала к пациентам в состоянии алкогольного опьянения.

