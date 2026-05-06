Елена Потапенкова организовала уникальный фестиваль

Фото: Смоленский городской Совет.

Как отметила депутат Смоленского городского Совета, региональный координатор проекта Елена Потапенкова, это мероприятие станет первым в цикле о людях труда.

Мероприятие, которое состоялось в культурном центре «Губернский», собрало женщин, которые ежедневно работают на благо Смоленщины, и молодёжь, которая уже сейчас определяет для себя специальность и будущую профессию.

«Женщины сегодня не просто украшение общества, не просто продолжатели жизни – это мощнейшая опора государства. Мы храним традиции, мы воспитываем будущее поколение, мы строим, лечим, печём хлеб и управляем сложнейшей техникой», – подчеркнула Елена Потапенкова, представившая зрителям 12 главных героинь фестиваля, женщин рабочих профессий.

«Мы хотим, чтобы этот фестиваль стал ежегодной традицией, и он смог бы зажигать новые звёзды трудовой Смоленщины, в том числе среди наших бабушек, мам, жён и дочерей. Чтобы наше подрастающее поколение не боялось рабочих профессий, равнялось на сегодняшних героинь, брало с них пример», – отметил депутат горсовета, ветеран специальной военной операции Артём Корнюченков.

Артём Валерьевич вместе с главным вдохновителем и инициатором фестиваля, председателем Смоленской областной Думы Игорем Ляховым вручил благодарственные письма, подарки и цветы водителям автобуса и троллейбуса, машинистам крана и аккумуляторщику .

Заместитель председателя Правительства Смоленской области Пётр Илюхин, министр труда и занятости населения Смоленской области Роман Романенков, депутат облдумы, руководитель регионального отделения Союза женщин России Ольга Васильева и руководитель Смоленского регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» Наталья Лареева наградили пекарей и поваров города Смоленска, аппаратчиков молочного и арматурного цехов, огранщика алмазов и инженера-технолога.

Депутат Смоленского городского Совета Алексей Потапов также принял участие в фестивале и поблагодарил смоленских женщин за их добросовестный и нелёгкий труд.

