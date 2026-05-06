В смоленском Штабе общественной поддержки 9 Мая откроют площадку «Связь поколений»

В День Победы в Смоленске на базе Штаба общественной поддержки пройдёт интерактивное мероприятие «Связь поколений» в рамках одноимённого проекта «Единой России», сообщает пресс-служба реготделения.

Гостей ждёт насыщенная программа. Будут работать интерактивные площадки: выставка музеев поисковых отрядов «По следам Вахты Памяти» с экспонатами, найденными в ходе экспедиций, фотовыставка «Мгновения поиска» и площадка исторической реконструкции, где можно примерить форму бойцов Красной армии и сделать памятные фото.

На площадке «Судьба солдата» гости смогут узнать информацию о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, погибших или пропавших без вести. Поисковики помогут обратиться к базам данных Минобороны РФ и Книгам Памяти Смоленской области, а также разместить информацию на сайте «Бессмертного полка». Также в Штабе развернётся импровизированный бивуак поисковиков — с горячим чаем и атмосферой полевого лагеря.

Мероприятие начнётся 9 мая в 14:00 по адресу: улица Маршала Жукова, 4 (вход с торца).