В Смоленской области капитально отремонтируют шесть зданий учреждений СПО в 2026 году

В Смоленской области продолжают укреплять материально-техническую базу профессиональных учебных заведений. В этом году планируется обновить шесть зданий учреждений среднего профессионального образования, сообщает администрация региона.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» капитальный ремонт ведётся в Смоленской академии градостроительства и архитектуры. В учебно-лабораторном корпусе №1 на Ново-Рославльской улице рабочие обновляют инженерные и электрические сети, занимаются внутренней отделкой. До сентября планируется завершить ремонт кровли, замену окон и дверей, а также обновить пищеблок. Ещё два здания академии на улице Гарабурды также в работе: в общежитии №2 уже установили новые окна и провели электропроводку, продолжается ремонт систем водоотведения и отопления, подготовка стен к штукатурке. В блоке практических занятий укладывают керамическую плитку. До ноября здесь предстоит отремонтировать фасады, кровлю, внутренние помещения и инженерные системы.

Также в этом году запланирован ремонт общежития Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославльском округе, Верхнеднепровского технологического техникума в Дорогобужском округе и Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования. Контракты уже заключены.

Продолжается обновление Вяземского медицинского колледжа имени Е.О. Мухина за счёт областного бюджета. В прошлом году обновили фасад и водосточную систему общежития, входную группу и кабинет сестринского дела. В этом году выполнили текущие ремонты трёх кабинетов и части кровли. До конца 2026 года планируется капремонт спортзала и общежития.