За сутки в Смоленской области произошло шесть пожаров в Рудне, Угре, Сафонове и Смоленске

Пожарно-спасательные подразделения за минувшие сутки ликвидировали шесть техногенных пожаров на территории Смоленской области, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

В 11:38 в посёлке Голынки Руднянского округа сгорела хозяйственная постройка. В 13:06 в деревне Невесель Угранского округа горел дачный дом. В 13:12 в Смоленске на улице Петра Алексеева на лестничной клетке между 4 и 5 этажами девятиэтажки загорелась оконная рама — конструкция частично повреждена. В 14:15 в деревне Высокое Сафоновского округа огнём уничтожено бесхозное строение. В 14:52 на улице Шишкина в Сафонове горело неэксплуатируемое строение — частично повреждена стена. В 0:34 в деревне Мишенино Сафоновского округа пожар охватил гараж, хозяйственную постройку и жилой дом.

Также в Смоленске один раз выезжали на короткое замыкание без возгорания — помощь спасателей не потребовалась.