Житель Демидовского района незаконно вырубил семь елей в «Смоленском Поозерье»

Прокуратура Демидовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, сообщает ведомство. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2026 года мужчина, не имея разрешительных документов, спилил семь сырорастущих елей на особо охраняемой природной территории федерального значения — в Национальном парке «Смоленское Поозерье». Затем он разделил стволы на брёвна и вывез их для переработки. Ущерб природным комплексам превысил 2,2 миллиона рублей.

В ходе следствия злоумышленник добровольно возместил причинённый вред. Уголовное дело направлено в Демидовский районный суд.