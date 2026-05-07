Смолянку приговорили к двум годам принудительных работ за реабилитацию нацизма в соцсетях

Смоленский областной суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, признанной виновной в публичной реабилитации нацизма с использованием интернета, сообщает прокуратура Смоленской области.

В суде установлено, что в апреле 2022 и 2023 годов подсудимая разместила в соцсетях и открытом публичном сообществе комментарии, выражающие явное неуважение к обществу и содержащие презрительно-негативное отношение к Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Суд с учётом позиции гособвинителя назначил наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Также женщине запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете, на три года. Приговор не вступил в законную силу.