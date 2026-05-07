В Смоленской области открылась регистрация на фестиваль «Миля длиною в жизнь»

6 июня на базе отдыха «Чердачки» в деревне Чекулино пройдёт шестой туристический фестиваль «Миля длиною в жизнь», сообщают организаторы.

Для участников подготовили несколько категорий: профессионалы (для тех, кто привык к серьёзным нагрузкам), любители от 18 лет, дети 8–12 и 13–17 лет (отдельные этапы), а также семейный командный зачёт, где взрослые и дети выступают вместе.

Команды из пяти человек проходят восемь этапов, включая силовой экстрим, водную трассу, управление квадроциклами и другие испытания, которые ранее не проводились в Смоленске. Это отличная возможность провести время на природе, познакомиться с единомышленниками и открыть для себя новые маршруты родного края.

Заявки принимаются по телефону +7 910 780-10-98. Количество мест ограничено.