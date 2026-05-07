Смолянин получил 8 лет колонии строгого режима за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Промышленный районный суд Смоленска вынес приговор местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает объединённая пресс-служба судов Смоленской области.

В январе 2026 года подсудимый распивал спиртное со своим знакомым. Между мужчинами вспыхнул конфликт. И. схватил потерпевшего за горло, стал душить и одновременно наносил множественные удары кулаком в область лица. От полученной тяжёлой травмы головы тот скончался на месте.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл признание вины, раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, состояние здоровья подсудимого и его матери-пенсионерки. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил смолянина к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.