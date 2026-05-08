Турпоток в Смоленской области вырос на 26% в 2025 году

В 2025 году услугами размещения в гостиницах Смоленской области воспользовались 420 754 человека, что на 26% больше, чем годом ранее, сообщает Правительство региона. Рост турпотока позволяет области двигаться к целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по поручению президента России.

Результат говорит о растущем интересе к культурному и историческому наследию Смоленщины и доверии гостей к качеству туристической инфраструктуры. Это итог системной работы: благоустройство общественных пространств, повышение уровня сервиса, реализация инвестпроектов и поддержка предпринимателей.

Сегодня в сфере туризма региона работают порядка 1300 субъектов малого и среднего бизнеса. Ежегодно благодаря грантовому конкурсу в сфере туризма помогают реализовывать проекты, раскрывающие туристический потенциал. В 2025 году при поддержке конкурса состоялись фестиваль военно-исторической реконструкции «Вяземское сражение 1812 года», мультимедийный проект «Смоленск – моя крепость», «Среда Джаза Фест» и другие.