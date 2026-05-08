Над Смоленской областью сбили 12 украинских беспилотников

Ночью и в утренние часы силами ВКС России и ПВО Министерства обороны России над территорией Смоленской области сбиты 12 украинских БПЛА, сообщил глава региона Василий Анохин.

Пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры, по словам главы регионального Правительства, не зафиксировано. На места падений обломков направлены оперативные службы.

В регионе сохраняется угроза атаки беспилотников. Губернатор призвал смолян соблюдать меры безопасности: при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним и сообщить по номеру 112. В Смоленской области действует запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны критически важных объектов.