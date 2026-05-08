Суд подтвердил штраф смоленскому бизнесмену за работу мигранта не по профессии

Суд оставил в силе штраф смоленскому предпринимателю в 125 тысяч рублей за работу иностранца не по патенту, сообщает объединённая пресс-служба судов Смоленской области.

Предприниматель позволил иностранцу работать дорожным рабочим, тогда как патент ему был выдан по профессии «подсобный рабочий».

6 мая 2026 года Смоленский областной суд согласился с выводами районного суда. В решении отмечено, что профессии «дорожный рабочий» и «подсобный рабочий» не являются тождественными. Работодатель не вправе был разрабатывать дополнительный перечень работ по профессии подсобного рабочего, которые фактически входили в обязанности дорожного рабочего. Эти профессии различаются по сложности, квалификации и требуют наличия патента именно на данный вид деятельности.