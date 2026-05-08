Сплав из 10 млн монет и осколков с полей СВО станет частью памятника на Поклонной горе

Фото: smolensk.er.ru.

В городе Микашевичи Брестской области состоялась торжественная церемония, посвящённая заключительному этапу проекта «Живая память благодарных поколений», сообщает пресс-служба смоленского реготделения «Единой России». Сплав, полученный на предприятии «Гранит», дополнит скульптурную композицию на Поклонной горе в Москве.

За пять лет собрано более 10 миллионов советских монет от семей из России, Беларуси, стран СНГ и соотечественников за рубежом. Проект стал всенародным и был поддержан президентами России и Беларуси — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Фото: smolensk.er.ru.

В Смоленской области проект реализовали при поддержке секретаря реготделения «Единой России» Игоря Ляхова. Жители региона собрали более 300 килограммов монет. В общий сплав также вошли осколки, которые извлекали из бойцов в госпиталях.

«Важно помнить и знать подвиги наших дедов и прадедов и те подвиги, которые сегодня совершают наши ребята», — отметил руководитель смоленских молодогвардейцев Егор Цыганов, участвовавший в церемонии. Проект демонстрирует глубокую связь времён и единство народов России и Беларуси.