Житель Починка украл 200 тысяч у знакомой и спустил на онлайн-ставки

Житель Починковского округа украл 200 тысяч рублей с карты знакомой и проиграл их в онлайн-ставках. Мужчина воспользовался тайком телефоном, перевёл деньги на свой счёт и потратил их, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

- В дежурную часть обратилась 37-летняя жительница одной из деревень. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что деньги похитил её знакомый — ранее судимый 39-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.