Анатолий Овсянкин поздравил с Днём Победы ветеранов войны

Фото: Смоленский городской Совет.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин в преддверии Дня Победы навестил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Промышленном районе города Смоленска.

По словам Анатолия Овсянкина, такие поздравления ветеранов стали доброй традицией, которую всегда поддерживает партия «Единая Россия».

Анатолий Васильевич поздравил Михаила Николаевича Ганина, Лидию Владимировну Привольневу, Павла Алексеевича Васильева с Днём Победы, вручил цветы и памятные подарки.

«День Победы вызывает сильные эмоции и каждый раз дарит добрые встречи. Особенно ценно – в эти дни успеть поздравить тех, кто собственными глазами видел Великую Отечественную войну, сказать им спасибо и пожелать здоровья. Ветераны для нас – пример истинного патриотизма, мужества и самоотверженности», – отметил председатель горсовета.

Также Анатолий Овсянкин поздравил с 9 Мая и со 100-летием Почётного гражданина города Смоленска, ветерана Великой Отечественной войны Александру Савельевну Прокофьеву.

Он передал юбиляру цветы и поздравительный адрес Смоленского городского Совета.

«Вы прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, но сохранили стойкость духа, человечность и силу характера. Ваш жизненный путь всегда будет служить примером трудолюбия, веры в добро и справедливость, глубокой и беззаветной любви к Родине», – подчеркнул в адресе Анатолий Овсянкин.

Стоит отметить, что в эти майские дни с участием молодого поколения, представителей силовых структур и Военной академии ПВО при поддержке Правительства Смоленской области для ветеранов проходят персональные парады Победы. У окон смолян исполняют фронтовые песни и танцы, играет военный оркестр.