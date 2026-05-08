Спасли 36 из 37: работники хозяйства вывели коров из горящего помещения в Монастырщинском округе

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

При пожаре в Монастырщинском округе работники хозяйства спасли 36 коров из горящего помещения. Животноводческое помещение сельскохозяйственного кооператива в деревне Новое Село загорелось накануне днем, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Пламя вспыхнуло у входных ворот и быстро охватило часть здания. Внутри находились 37 голов крупного рогатого скота.

Работники хозяйства, не теряя ни минуты, бросились спасать животных. Каждую корову отвязывали вручную и выводили через густой дым наружу. На место прибыли подразделения МЧС из нескольких пожарно-спасательных частей — 13 сотрудников и 5 единиц техники.

К сожалению, одну корову спасти не удалось. Остальные 36 были успешно эвакуированы. Борьба с огнём продолжалась несколько часов, пожар ликвидировали. Огнём уничтожена значительная часть кровли, внутреннее помещение частично выгорело. Спасённые животные размещены во временном летнем стойле.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.