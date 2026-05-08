Куда сходить в Смоленске на 9–11 мая: парад, концерты, фейерверк и спектакли

В Смоленске и области подготовили насыщенную программу мероприятий на майские праздники с 9 по 11 мая, сообщают организаторы.

9 мая начнётся с военного парада на площади Ленина в 10:00. Также в 10:00 откроются площадки в Лопатинском саду (концерт оркестров), в сквере имени Шеина (трансляция парада с Красной площади) и в музее «Смоленщина в годы войны» (интерактивная площадка с тиром, солдатским чаем и костюмированными персонажами). В 11:00 — митинг и возложение цветов в сквере Памяти Героев.

В 22:00 праздничный фейерверк запустят с аэродрома «Южный» и стадиона «Спартак».

10 мая пройдут экскурсия на хуторе Загорье «Военные дороги Твардовского», концерты в филармонии, показ оперы «Жизнь за царя» с дирижёром Валерием Гергиевым в драмтеатре. 11 мая — легкоатлетический пробег в Кардымовском округе, патриотический квест и спектакли.

Большинство мероприятий бесплатные.

9 мая

10:00 – военный парад на площади Ленина (площадь Ленина)

10:00 – концерт оркестра русских народных инструментов имени А.Е. Баудера и духового оркестра музыкального училища имени М.В. Резакова, а также выступления творческих коллективов и кавер-групп (Массовое поле парка «Лопатинский сад»)

10:00 – прямая трансляция военного парада на Красной площади Москвы на огромном экране у смоленской крепостной стены (Сквер имени Шеина)

10:00 – интерактивная площадка, связанная с вооружением и солдатским бытом в годы войны. Тир с пневматическим оружием, фотографии на память с костюмированными персонажами, солдатский чай под аккомпанемент настоящего патефона с пластинками 1940-х годов (двор боевой техники музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны»)

11:00 – памятный митинг, возложение цветов к Вечному огню и могилам Героев (Сквер Памяти Героев)

11:00 – мини-спектакль по мотивам сказок Пушкина и мастер-класс для детей по лепке глиняного кота (Музей скульптуры С.Т. Конёнкова, улица Маяковского, 7)

11:45 – концертная программа творческих коллективов города Смоленска (площадь Ленина)

12:00 – мини-концерт «Письма с фронта» – камерный, трогательный, почти домашний. А после него – концерты и мастер-классы, в том числе для детей (улица Маяковского)

12:00 – концертная программа творческих коллективов. Полевая кухня (площадка около ДК «Шарм»)

12:00 – праздничный концерт «Минувших лет живая память» с солистами филармонии (Смоленская филармония, улица Глинки, 3)

12:00 – интерактивная программа «Любимый символ России!»: знакомство с образом медведя в народных промыслах и смоленском фольклоре, викторина «Сказочные медведи», изготовление игрушки «Медвежонок» из ткани (Музей «Смоленский лён», Никольская башня, улица Маршала Жукова)

14:00 – акция «Случайный вальс. Вальс Победы» (площадь Ленина)

14:00 – концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы. Песни военных лет в исполнении ансамбля педагогов детского оркестрового объединения Дворца творчества детей и молодёжи Смоленска. Вход свободный (Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны»)

14:00 – экскурсия о деятельности смоленских подпольщиков в период оккупации. Гости смогут побывать в Гнёздове, где сохранились следы укреплений военного времени. Завершит мероприятие мастер-класс по изготовлению бумажных журавлей (Историко-археологический и природный комплекс «Гнёздово»)

14:00 – костюмированный сплав на сапбордах по Днепру «Десант на сапбордах – 2025». Солдатская каша из полевой кухни и чай на привале в финале

14:00 – лекция «Возрождённый из руин»: факты о возвращении Смоленска к мирной жизни, уникальные фотографии и произведения графики из фондов музея-заповедника (Исторический музей, улица Ленина, 8)

14:00 – мастер-класс по созданию лошадки из ткани, 6+ (Музей «В мире сказки», улица Ленина, 15)

14:00 – мастер-класс «Браслет дружбы»: украшения из бусин, имитирующих жемчуг. Участие по предварительной записи (Музей «Русская старина», улица Тенишевой, 7)

15:00 – акция «Вальс Победы» (Массовое поле парка «Лопатинский сад»)

15:00 – патриотический квиз «Мы помним! Мы гордимся!» (Культурно-выставочный центр имени Тенишевых, улица Пржевальского, 3)

15:10 – выступление Смоленского русского народного оркестра имени В.П. Дубровского под руководством Игоря Каждана (площадь Ленина)

16:20 – концертная программа областных государственных учреждений культуры (площадь Ленина)

17:00 – премьера! Современная фантазия по рассказу Кира Булычёва «Можно попросить Нину?». В спектакле прозвучат реальные истории прабабушек и прадедушек ребят о войне (Дом Актера, улица Конёнкова, 4)

17:30 – театрализованный концерт творческих коллективов города Смоленска (улица Маяковского)

18:30 – спектакль «Ленинград под южным небом» по мотивам произведения Елены Серебровской «Братья с тобой», основанном на личных воспоминаниях автора о пребывании в эвакуации в Туркмении. В спектакле играют студенты российских и туркменских групп Московского государственного института культуры на своих родных языках (Музей «Громовая башня»)

19:00 – показ фильмов, посвящённых 81-й годовщине Победы (Сквер имени Шеина)

19:00 – выступление кавер-групп «На вдохе», Манижа и группа WI67, Максимилиан Максоцкий (Массовое поле парка «Лопатинский сад»)

20:40 – акция «Поёт Молодёжная столица» (Массовое поле парка «Лопатинский сад»)

20:45 – концерт мужского хора из Воронежа «Русский формат», 6+ (площадь Ленина)

21:00 – рок-хиты: акустика от Дмитрия Крукле и Сергея Юркова (Индустриальный парк Бахус, бар 1865, Карачевский переулок, 4)

21:00 – выступление кавер-группы «Жгучие» (площадь Ленина)

22:00 – праздничный фейерверк к 9 Мая с аэродрома «Южный» и стадиона «Спартак»

10 мая

11:00 – тематическая экскурсия «Военные дороги А.Т. Твардовского» (хутор Загорье, деревня Сельцо Починковского муниципального округа)

12:00 – концерт «Солдатушки, бравы ребятушки» с ансамблем «Таусень» (Смоленская филармония, улица Глинки, 3)

12:00 – «Волшебный мир органа» для детей (Дом музыки, улица Бакунина, 2Д)

14:00 – тематическая экскурсия с мастер-классом по украшению бального веера «Светский костюм и бальная культура русского дворянства в XVIII–XIX веках» (Исторический музей, улица Ленина, 8)

14:00 – концертная программа творческих коллективов города Смоленска (улица Маяковского)

14:00 – детская музыкальная программа «Когда мои друзья со мной» с солистами филармонии (Смоленская филармония, улица Глинки, 3)

14:00 – обзорная экскурсия по музею «В гостях у сказки», 5+ (Музей «В мире сказки», улица Ленина, 15)

15:00 – «Рассказ танкиста», 6+, бесплатно (Смоленский планетарий имени Ю.А. Гагарина, улица Войкова, 9)

15:00 – «Весеннее вдохновение в усадьбе Лесли»: мастер-класс по рисованию «Яблони в цвету», фотопозирование в яблоневом саду, традиционное чаепитие с пирогом по рецепту Прасковьи Корбутовской (усадьба Лесли, деревня Герчики)

16:00 – концертная программа творческих коллективов города Смоленска (Массовое поле парка «Лопатинский сад»)

17:00 – в рамках музыкального фестиваля «Гений места» показ оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Дирижёр – Валерий Гергиев. Грандиозная постановка и мощное звучание симфонического оркестра Мариинского театра (Смоленский государственный драматический театр, площадь Ленина, 4)

18:00 – пластический спектакль «Шинель» – трогательная история по мотивам повести Гоголя (Смоленский камерный театр, улица Николаева, 28)

18:30 – творческая встреча Татьяны Розовой – советской и российской актрисы театра, актрисы МХТ имени А.П. Чехова, «Прикосновение к войне…». Татьяна Викторовна познакомит зрителей с главой из книги «Удивление перед жизнью: воспоминания» своего отца – сценариста, одного из крупнейших драматургов XX века Виктора Розова, а также поделится воспоминаниями о нём (Музей «Громовая башня»)

19:00 – показ фильмов, посвящённых 81-й годовщине Победы (Сквер имени Шеина)

11 мая

11:00 – спортивный центр «Каменка» и Run club Smolensk приглашают на масштабный весенний легкоатлетический пробег, приуроченный к 81-й годовщине Победы (Кардымовский муниципальный округ, деревня Каменка, 1)

11:00 и 14:00 – патриотический квест «Маршрут #МояРоссия» (Сквер Памяти Героев, улица Дзержинского)

12:00 – лекция «Основоположник отечественного почвоведения» к 180-летию со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (Исторический музей, улица Ленина, 8)

14:00 – мастер-класс по изготовлению куклы из ткани, 8+ (Музей «В мире сказки», улица Ленина, 15)

17:00 – спектакль «Интервью» на малой сцене театра о любви Авы Гарднер и Фрэнка Синатры (Драматический театр имени Грибоедова, площадь Ленина, 4)

19:00 – показ роликов и фильмов, посвящённых 81-й годовщине Победы (Сквер имени Шеина)