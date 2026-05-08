В субботу в Смоленской области ожидаются сильные дожди и грозы

Завтра, 9 мая на территории Смоленской области прогнозируется облачная погода с дождями, местами сильными, возможна гроза, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Температура воздуха ночью +4…+9°C, днём +8…+13°C. В Смоленске ночью +5…+7°C, днём +9…+11°C.

МЧС рекомендует по возможности оставаться дома, избегать нахождения рядом с деревьями, слабо укреплёнными конструкциями и линиями электропередачи, не ставить автомобиль под деревьями.

Ранее в Смоленской области отменили противопожарный режим.