Человек стального поколения! Ветерана Великой Отечественной войны и Почетного гражданина Смоленска Илью Алексеевича Мальцева поздравили с Днем Победы

Илья Алексеевич Мальцев встречает гостей в парадном пиджаке, увешанном наградами и медалями, среди них сверкает Орден Красной Звезды. В августе 2025 года Илья Алексеевич отметил 100-летие, однако события роковых 40-х годов он помнит так, будто только вчера над страной гремела новость о Великой и одной на всех Победе.

Призван Илья Алексеевич Мальцев был в мае 1943 года, тогда ему еще не исполнилось 18-ти. Вместе с товарищами его направили в Тамбовское Краснознаменное военно-пехотное училище. Там пробыл всего 1,5 месяца – уже в июле весь курсантский состав отправили на фронт.

«Нас вышел провожать почти весь Семипалатинск, где мы учились. Когда поезд тронулся, был ужасный рев женский», - вспоминает ветеран.

В Воронеже его направили в 103-й отдельный саперный батальон, а дальше вновь была дорога до Чугуева под Харьковом, оттуда – пешком к Днепру. Там он налаживал переправу, участвовал в боях на правом фланге, во время одного из которых был ранен.

«Меня направили в госпиталь, а там сказали: надо ногу отпиливать, иначе будет гангрена, и вы умрете. Я говорю «Ногу не дам отрезать! Умру? Значит, умру с ногой!» Но одна врач решилась, сказала, что будет сама мне ногу перебинтовывать, аккуратно 1,5 недели за мной ухаживала, потом медсестра», - рассказывает Илья Алексеевич своему гостю.

Накануне Дня Победы его пришел поздравить и вручить подарки участник СВО, депутат Смоленского горсовета от «Единой России» Артем Корнюченков.

«Хочу передать вам слова благодарности не только от себя, но и от других наших парней, которые несут службу в зоне спецоперации. Спасибо вам за героизм, за то, что защитили нашу страну в годы Великой Отечественной войны, а после восстанавливали ее. Спасибо, что боролись и отстояли наше будущее! С Днем Победы! Это действительно праздник со слезами на глазах для всех нас!» - поблагодарил Артем Корнюченков.

Он поделился с ветераном – и сам был ранен осколком в обе ноги, когда выполнял задачи под Харьковом.

Ветераны Великой Отечественной войны – стальное поколение, несгибаемые герои. Уже через 2 месяца после ранения Илья Алексеевич был вновь в строю. Его направили в 96-ю танковую бригаду, мотострелковый батальон и танково-десантную роту.

«Задача танкового десантника, если противник отступает – преследовать и уничтожать на танке, а если противник пропускает танки, десантник обязан перед траншеей спрыгнуть, ворваться в траншею противника и вести рукопашный бой», - Илья Алексеевич докладывает четко и по форме, будто мысленно вновь стоит в строю и получает боевой приказ. – «Вот так я в рукопашном бою и освобождал Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию».

«С Днем Победы, Илья Алексеевич! Разрешите пожать вам руку!», - обращается вновь к ветерану Артем Корнюченков.

