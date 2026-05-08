Единороссы выразили благодарность поколению, которое подарило нам мирное небо над головой

председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин

По всей Смоленщине приводят в порядок обелиски и могилы времен Великой Отечественной войны, лично передают «спасибо» ныне живущим ветеранам, участвуют в памятных акциях и митингах.

В преддверии Дня Великой Победы сенатор РФ Артем Малащенков, депутаты областной Думы Дмитрий Титов, Виктор Разуваев и Александр Капустин приняли участие в памятном митинге в деревне Жуково Смоленского округа.

Зампредседателя Смоленской облдумы Николай Мартынов лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Николаевича Ганина в Смоленске.

Депутат облдумы Михаил Леоненков вручил памятные подарки детям войны и ветеранам Великой Отечественной войны в Смоленске.

В Смоленске депутат регпарламента Александр Зеленский вместе с коллективом ДК Миловидово, принял участие в субботнике по приведению в порядок места Памяти.

По инициативе депутата облдумы Сергея Фомина в Десногорске прошло возложение цветов к Вечному Огню на Кургане Славы и состоялась экскурсия для участников партпроекта «Детский спорт» по мемориалу.

Депутат регпарламента Иса Исаев вместе с молодогвардейцами благоустроили обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Гагаринском округе.

У обелиска на территории Смоленского медуниверситета прошел торжественный митинг, в котором принял участие депутат облдумы Сергей Николаев.

В Починке на Аллее Героев состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня. Депутаты облдумы Андрей Моргунов и Дмитрий Титов поздравили всех собравшихся с событием.

В канун Дня Победы депутат облдумы Ольга Васильева навестила волонтеров Ярцевского отделения «Zа наших 67» и оказала материальную поддержку.

Депутат регпарламента Игорь Гулицкий вместе с жителями Дорогобужа привел в порядок обелиск, посвященный членам подпольной молодежной организации «Юная Гвардия».

В Вяземском округе депутат областной Думы Анатолий Василевич навестил участниц Великой Отечественной войны Тамару Николаевну Попову и Анну Алексеевну Харламову.

«Время неумолимо, и сегодня в Вяземском округе осталось всего три представителя легендарного поколения победителей – поколения, которое подарило нам право жить, работать и растить детей в свободной стране», – отметил он.

Депутат облдумы, руководитель Смоленской организации ветеранов Виталий Вовченко передал слуховые аппараты, средства технической реабилитации и продуктовые наборы жителям блокадного Ленинграда, бывшим малолетним узникам, труженикам тыла, детям войны, ветеранам труда.

В Кардымовском округе навел порядок на могиле бойца Красной армии Сергея Ивановича Макарова и возле памятника «Нашим воинам-землякам» депутат облдумы Сергей Калистратов.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин в преддверии Дня Победы навестил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Промышленном районе Смоленска.

«День Победы вызывает сильные эмоции и каждый раз дарит добрые встречи. Особенно ценно – в эти дни успеть поздравить тех, кто собственными глазами видел Великую Отечественную войну, сказать им спасибо и пожелать здоровья», – сказал он.

Депутаты облдумы Нина Снытина и Любовь Ульянова встретили «Поезд Победы» в Сафонове.

Поблагодарили ветеранов за мирное небо над головой депутаты горсовета Юрий Борисов и Елена Амельченкова.