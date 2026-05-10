В Смоленске «Единая Россия» и поисковики оживили память поколений в День Победы

Найти информацию о пропавшем без вести родственнике, увидеть подлинные артефакты войны, примерить форму красноармейца, научиться плести масксети и услышать песни военных лет - в День Победы в Смоленске прошла интерактивная площадка проекта «Единой России» «Связь поколений». Традиционное мероприятие объединило поисковиков, ветеранов, волонтёров, участников СВО, детей войны и десятки смолян разных поколений.
«Подобные площадки мы начали организовывать еще в 2013 году. А с появлением Штаба общественной поддержки уже третий год проводим их здесь. За это время проект серьезно вырос - сегодня у нас работают сразу несколько тематических площадок, и каждая вызывает большой интерес у смолян», - рассказал депутат облдумы, замкомандира отряда «Славяне» и руководитель Штаба Андрей Моргунов.
Для гостей подготовили выставку музеев поисковых отрядов «По следам Вахты Памяти», где представили экспонаты, найденные во время экспедиций на местах боёв Великой Отечественной войны.
Работала площадка исторической реконструкции с фотозоной и формой бойцов рабоче-крестьянской Красной армии, фотовыставка «Мгновения поиска», а также импровизированный бивуак поисковиков с горячим чаем и атмосферой полевого лагеря.
На площадке «Судьба солдата» поисковики помогали смолянам искать сведения о погибших и пропавших без вести родственниках через архивы Министерства обороны РФ и Книги Памяти Смоленской области. В этом году появилась и новая возможность - волонтеры помогали разместить информацию о ветеранах на сайте «Бессмертного полка».
В этом году появилась ещё одна площадка - ребята из Центра дополнительного образования помогают делать белых журавлей в технике оригами. Их вручили детям войны.
Также гостей Штаба ждал мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Его организовали депутат горсовета Елена Потапенкова и ее «пчелки» из волонтерского движения «Ваш Тыл67».
С Днём Победы смолян поздравил секретарь реготделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов.
«Это день, когда мы вспоминаем тех, кому обязаны жизнью и свободой. Нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. И именно историческая правда сегодня остается главным фундаментом нашего единства. Наши деды плечом к плечу воевали, спасали друг друга, погибали за Родину. И всё остальное меркнет перед их подвигом. Если мы забудем о сожженных деревнях, о детях концлагерей, о тех, кто не вернулся с войны — грош цена всем нашим словам и усилиям. Наши поисковики, волонтеры, ребята, которые ездят «за ленточку», делают всё, чтобы поддержать нынешних защитников страны. Это и есть настоящая любовь к Родине. Это и есть ценность Победы», - подчеркнул Игорь Ляхов. Он также является руководителем поискового отряда «Славяне».
С приветственным словом выступил депутат Госдумы Артём Туров.
«81 год прошёл со дня Великой Победы, но ежегодно на местах боёв поднимают тысячи наших солдат. Только во время этой Международной Вахты Памяти в Вяземском округе были найдены останки более 200 бойцов, установлены около 20 имен. Из небытия, из тьмы они возвращаются к своим потомкам. И это невероятно важно - понимать, какой ценой досталась Победа», - подчеркнул Артем Туров.
Поисковики работают и вне полевых условий. Во время мероприятия пришла важная новость - в День Победы удалось найти родственников солдата, поднятого в ходе весенней Вахты Памяти.
«Когда в 2013 году появился проект «Связь поколений», мы начали искать разные форматы общения с людьми. Но главное всегда было одно - не только рассказать о поисковой работе, но и помочь. Очень важно, когда ребята помогают семьям найти наградные листы, фотографии фронтовиков, сведения о погибших. Бывает, что в семье уже ничего не сохранилось, а снимок находится через дальних родственников или «Бессмертный полк». И это невероятные эмоции для людей», - отметила руководитель партпроекта «Связь поколений», руководитель поисковиков Смоленщины Нина Куликовских.
Участником мероприятия стал и ветеран СВО, депутат Смоленского горсовета Артём Корнюченков, который в этом году впервые присоединился к Вахте Памяти и возглавил поисковый отряд «Доброхоты». Вместе с ним участие в важной работе принимает супруга Ева.
«9 Мая - это день парадов, оркестров, цветов и «Бессмертного полка». Но есть и другая сторона этого праздника - солдаты, которые до сих пор лежат в лесах без имени и без могилы. «Доброхоты» идут туда, куда не дойдут парады - в лесную чащу, на старые кладбища, туда, где нет дорог. Потому что именно там остаются те, кого война всё ещё не отпустила», — сказал Артём Корнюченков.
В рамках мероприятия Игорь Ляхов вручили Благодарственные письма облдумы представителям бизнеса и общественникам, которые помогают бойцам СВО и участвуют в гуманитарной работе.
Отдельные слова признательности и поздравления прозвучали в адрес председателя Смоленской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Зои Кузьминичны Кумерданк, которая в начале мая была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.