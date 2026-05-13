Ремонт старого дорожного покрытия начался в Ельнинском округе

Фото: Смоленскавтодор.

В Ельнинском округе начали приводить в порядок четырёхкилометровый участок трассы, которая ведёт к Спас-Деменску, Ельне и Починку. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Старый асфальт срезали, скоро уложат два новых слоя покрытия, затем нанесут разметку и поставят свежие дорожные знаки. Теперь ездить здесь станет безопаснее и комфортнее, сообщает «Смоленскавтодор».

