Смолян предупредили о новой схеме мошенничества с медалями и личными данными

Злоумышленники звонят пожилым людям и сообщают, что им положено награждение медалями, а для оформления просят назвать личные данные, в том числе СНИЛС, сообщает администрация Смоленска.

В администрации пояснили, что официальные органы никогда не запрашивают личную информацию или банковские реквизиты по телефону. При подозрительном звонке нужно положить трубку и самостоятельно связаться с администрацией. Пожилых родственников и соседей стоит предупредить — мошенники часто ориентируются на уязвимые категории граждан.

О подозрении на мошенничество можно сообщить по телефону 102. По вопросам социальной поддержки нужно обращаться в органы соцзащиты или администрацию. Награждение медалями, назначение выплат и льгот проводятся только в официальном порядке.

