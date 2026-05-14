На Смоленской ТЭЦ-2 заменили два турбоагрегата за 8,4 млрд руб.

Фото: Правительство СО.

Модернизация затронула два турбоагрегата, которые отработали своё. Первый мощностью 130 мегаватт запустили ещё в 2025 году, второй — на 126 мегаватт — ввели в эксплуатацию сейчас, сообщили в Правительстве Смоленской области.

В результате общая мощность станции выросла на 15 процентов. Качество тепла и надёжность поставок электроэнергии повысились для более чем 200 тысяч жителей Смоленска. Оборудование сделано на российских заводах. Проект реализовали «Росатом» и ВЭБ.РФ.

