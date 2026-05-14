Студенты смоленской академии проходят практику в «Городской управляющей компании»

Будущие мастера по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ учатся работать с реальными просьбами жителей. Сейчас второкурсники Смоленской академии строительства и архитектуры осваивают профессию электриков, до этого они уже работали с сантехникой, сообщает администрация Смоленска.

ГУК обслуживает 1410 домов. В прошлом году здесь отучились 40 студентов, в этом — уже 20. Наставники говорят: многие выпускники после практики готовы прийти на работу в компанию. Чем больше грамотных специалистов, тем надёжнее и чище будут дома и дворы, говорит мэр Смоленска Александр Новиков.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске 14 мая отключат холодную воду на трёх домах на улице Попова. Без воды с 9 до 18 часов останутся жители домов № 5, 7 и 11. На время работ организован подвоз воды.