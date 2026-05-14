Житель Вязьмы ударил начальника топором по голове из-за невыплаты зарплаты

Конфликт произошел днём 2 сентября 2025 года на территории строительной базы в Вязьме между 59-летним мужчиной и его работодателем. Причина — невыплаченная зарплата, сообщили в прокуратуре Смоленской области.

Подсудимый схватил топор и нанёс потерпевшему не менее двух ударов по голове. Он хотел продолжить, но его остановили другие работники организации. Мужчина выжил благодаря вовремя оказанной помощи.

Суд приговорил подсудимого к 6 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

