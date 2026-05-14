В Смоленске 15 мая отключат холодную воду на нескольких улицах и переулках

В связи с переключением потребителей на новую водопроводную линию с 9 до 18 часов без воды останутся жители улиц Красный ручей, Фурманова, Зелёный ручей, а также нескольких переулков, сообщает «Горводоканал».

Под отключение попадают: улица Красный ручей (дома 1–33 и 2–26), переулок Фурманова, Верхне-Фурмановский и Средне-Фурмановский переулки, переулок Реввоенсовета, улица Фурманова (дома 2–16 и 1–23), улица Зелёный ручей (дома 1–9 и 2–6а).

На время работ организован подвоз воды. Заявки принимают по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 8(4812)38-18-50 и 70-50-61. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться — до завершения промывки сетей.

