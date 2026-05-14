Аллея из 17 лип появилась в Смоленске в честь 65-летия полёта Гагарина

Фото: Правительство СО.

На улице Генерала Трошева рядом с Многопрофильным лицеем в Соловьиной роще высадили 17 молодых лип, сообщили в Правительстве Смоленской области. Новую зелёную зону посвятили юбилею первого полёта человека в космос.

Инициатором акции выступила Общественная палата региона. К высадке присоединились педагоги, учащиеся лицея и местные жители. Губернатор Василий Анохин напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в Смоленске строят межвузовский кампус «Гагарин». Он подчеркнул, что на смоленской земле родился и вырос человек, открывший дорогу к звёздам.

