Посёлок Верхнеднепровский отпразднует 70-летие 12 июня новыми площадками и скейтпарком

Фото: Правительство СО.

К юбилею в посёлке завершили благоустройство пешеходной дорожки на проспекте Химиков. Ремонтируют дорогу на улице Строителей и двор у дома №6, сообщили в Правительстве Смоленской области.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» установят две детские площадки — у дома №12А на проспекте Химиков и у домов 32–34 на улице Молодёжной. Ещё одну площадку и современный скейтпарк построят в Днепровском переулке. В прошлом году в местном технологическом техникуме отремонтировали аудитории, мастерские и спортзал, а предприятие «Дорогобуж» помогло оснастить его новым оборудованием.

В день праздника, 12 июня, гостей ждут концерты, турнир по мини-футболу, уличная викторина о посёлке, выставки, интерактивные площадки для детей и фаер-шоу.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске высадили аллею из 17 лип в честь 65-летия полёта Гагарина. Молодые деревья появились на улице Генерала Трошева рядом с лицеем в Соловьиной роще. Инициатором акции выступила Общественная палата региона.