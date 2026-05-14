Гибель 32-летнего рабочего при опрокидывании автокрана в Смоленске привела к уголовному делу

Прокуратура Заднепровского района направила в суд дело в отношении 56-летнего мужчины, который при монтаже металлических колонн склада в поселке Серебрянка нарушил правила безопасности. Из-за этого автокран опрокинулся и насмерть придавил рабочего, сообщает прокуратура Смоленской области.

Трагедия случилась 17 июня 2025 года. Обвиняемый установил выносные опоры автокрана на слабый грунт, использовав нештатные подкладки, и не проверил надёжность основания. Кран упал стрелой на 32-летнего мужчину. Тот скончался на месте.

Дело передано в Заднепровский районный суд.

