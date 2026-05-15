Житель Смоленской области незаконно вырубил леса на 15 млн рублей

50-летнего мужчину задержали и отправили под стражу, сообщает Следственный комитет РФ по Смоленской области. По версии следствия, в 2024–2025 годах он вместе с сообщниками вырубал лес в объёмах, превышающих разрешённые декларациями, и уничтожал ценные породы деревьев.

Незаконно заготовили больше 740 кубометров древесины, ущерб превысил 14,9 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по материалам регионального УФСБ. Расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства.

